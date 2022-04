Board exam: कोरोना वैक्‍सीन नहीं लगी तो अलग कमरे में बैठकर देंगे परीक्षा, जानें आदेश

अब तक कोरोना वैक्‍सीन न लगवाने वाले छात्रों को भी दसवीं और 12वीं टर्म-2 परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। उनके लिए अलग कमरे में इंतजाम किया जाएगा। सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड ने इसका आदेश जारी किया है।

वरीय संवाददाता,पटना Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 08:03 AM

