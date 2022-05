जातिय जनगणना: तेजस्वी ने दी बीजेपी को चेतावनी, कहा- बिना जाति के बिहार में जनगणना नहीं होने देंगे

तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि नित्यानंद राय ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया।

