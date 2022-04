Buxar News: हत्यारोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस से झड़प, दारोगा का सिर फटा

बक्सर में हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प हुई। इस दौरान दरोगा का सिर फट गया। जिन्हें साथी पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया।

