बिहार Patna News: पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए खरीदा गद्दा, 5 साल की दी गारंटी, 2 साल भी नहीं चला, कंपनी के अफसरों पर FIR दर्ज Published By: Malay Ojha Sat, 11 Sep 2021 03:24 PM पटना, हिन्दुस्तान टीम

