Bochahan assembly by-election: नीतीश सरकार पर फिर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- जनता में त्राहिमाम, सरकार बेफिक्र

उन्होंने कहा कि हर जाति के लोग परेशान हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई में राज्य फेल है। पेट्रोल-डीजल सौ के पार, सिलेंडर हजार के पार हो गया है।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 09 Apr 2022 10:56 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.