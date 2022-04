Bochaha upchunav result: जनता मालिक है, जिसको वह वोट दे...बोचहां रिजल्ट पर सीएम नीतीश की पहली प्रतिक्रिया

बोचहां में भाजपा को दूसरा झटका लगा है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में राजद ने बड़े मतों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा और वीआईपी को मिले मतों के कुल जोड़ से राजद को ज्यादा मत मिले हैं।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 17 Apr 2022 02:53 PM

