Bochaha election result 2022: बोचहां में आरजेडी ने बीजेपी को दी करारी शिकस्त, वीआईपी तीसरे नंबर पर

आरजेडी ने बोचहां सीट वीआईपी से छीनी है। आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को 82562 मत मिले हैं जबकि बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को 45909 और वीआईपी की गीता कुमारी को 29279 मत मिला है।

पटना वार्ता Malay Ojha Sat, 16 Apr 2022 03:25 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.