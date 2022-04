बीजेपी विधायक ने थानेदार की कुर्सी पर बैठकर लगाई क्लास, वायरल वीडियो पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घेरा, कहा- बिहार में सर्कस चल रहा

दरभंगा जिले के केवटी से विधायक मुरारी मोहन झा का एक वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो रहा है। जिसमें विधायक थानेदार की कुर्सी पर बैठकर उन्हें हड़काते दिख रहे हैं। इसे लेकर तेजस्वी ने सीएम को घेरा

लाइव हिन्दुस्तान,पटना Sneha Baluni Sat, 02 Apr 2022 12:06 PM

