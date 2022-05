बिहार से अपने दोस्‍त की बारात में यूपी के सोनभद्र गए सरोज शाह (उम्र-25 वर्ष) की लाश कुएं में पाई गई है। इसके पहले आर्केस्‍ट्रा डांसर के स्‍टेज पर चढ़ने को लेकर घराती-बराती पक्ष में जमकर बवाल हुआ था।

