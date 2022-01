हिंदी न्यूज़ बिहार Bihar Weather: अभी और सहनी होगी ठंड, 14 जिलों में आज बारिश और ओला गिरने की चेतावनी, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Bihar Weather: अभी और सहनी होगी ठंड, 14 जिलों में आज बारिश और ओला गिरने की चेतावनी, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मुख्य संवाददाता,पटना Sneha Baluni Sat, 22 Jan 2022 10:45 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.