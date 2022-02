Bihar Weather: पटना सहित कई जिलों में बूंदाबांदी, अररिया और सीतामढ़ी में सबसे ठंडी रातें; बारिश बढ़ाएगी कनकनी, गिरेगा पारा

मुख्य संवाददाता,पटना Sneha Baluni Thu, 10 Feb 2022 10:09 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.