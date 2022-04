Bihar weather update: उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी-पानी और ओलावृष्टि, बेतिया में रेल ट्रैक पर गिरा पेड़, मोतिहारी में दीवार गिरने से महिला की मौत

हिंदी न्यूज़ बिहार Bihar weather update: उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी-पानी और ओलावृष्टि, बेतिया में रेल ट्रैक पर गिरा पेड़, मोतिहारी में दीवार गिरने से महिला की मौत

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 22 Apr 2022 08:15 PM

