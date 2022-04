Bihar Weather: बिहार में कल फिर बदलेगा मौसम, पटना समेत 31 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट

पटना सहित उत्तर व दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में रविवार को भी आंधी-पानी की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर बिहार में 40 से 60 तो दक्षिण बिहार में आंधी की रफ्तार 50 किमी प्रतिघंटे तक रह सकती है।

