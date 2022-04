Bihar Weather Updates: हाई हीट आईलैंड में तब्दील हो गये हैं पटना सहित पांच शहर, इन वजहों से बढ़ रहा है तापमान, ये हैं निदान

बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे पटना सहित पांच शहर हाई हीट आईलैंड में तब्दील हो गए हैं। जलवायु और मौसम के शोधकर्ताओं ने 14 साल के बढ़ते तापमान के कारणों पर अध्य्यन किया है।

