Bihar Weather: भीषण गर्मी ने इंसान ही नहीं पक्षियों को भी किया बेहाल, बक्सर में 45.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान; 14 जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति

बिहार में भीषण गर्मी से इंसान के साथ ही पशु-पक्षी भी बेहाल हैं। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने अधिकतम तापमान का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 14 जिलों में हीटवेव जैसी स्थिति बनी हुई है।

मुख्य संवाददाता,पटना Sneha Baluni Fri, 15 Apr 2022 10:38 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.