Nawada News: नवादा में अज्ञात बीमारी से दो मजदूरों की मौत, चार अन्य अस्पताल में भर्ती

नवादा के बेलदरिया गांव में दो मजदूरों की अज्ञात बीमारी से मौत हो गई, जबकि चार बीमार हैं। सभी का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सभी मजदूर नालंदा के ठेकेदार के द्वारा वहां भेजे गए थे।

