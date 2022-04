सुपौल: एनएच-57 पर वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर, तीन लोगों की मौत

सुपौल में एनएच-57 पर डोडरा के पास एक वैन और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप स घायल हो गए।

इस खबर को सुनें