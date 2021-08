बिहार मौसम: बिहार में इस बार भी कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हैं हालात, खेती किसानी के लिए अनुकूल नहीं हैं स्थितियां Published By: Sudhir Kumar Fri, 20 Aug 2021 01:43 PM लाइव हिन्दुस्तान, चंदन द्विवेदी,पटना

Your browser does not support the audio element.