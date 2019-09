बिहार में पोस्टर वार: JDU के स्लोगन पर RJD ने पेस्टर से ऐसे जवाब, 'क्यों ना करें विचार?'

बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, परंतु सभी राजनीतिक दल अभी से इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सोमवार को जदयू ने पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाया जिसमें लिखा है- 'क्यों करें विचार ठीके तो है नीतीश कुमार'। इसका जवाब देते हुए राजद ने भी अपना पोस्टर जारी किया है जिसका स्लोगन मौजूदा सरकार और सीएम नीतीश पर सीधा हमला बोला गया है। स्लोगन है- 'क्यों ना करें विचार, बिहार जो है बीमार'

