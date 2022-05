Bihar politics: माफी मांगने का नया ढोंग कर रहे राजद के युवराज; बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला

राजीव रंजन ने कहा कि राजद के लालटेन युग में हुए गुनाहों की फेहरिश्त इतनी लंबी है कि लोग उसे माफ़ करना तो दूर वैसा सोच भी नहीं सकते। राजद के राज में कितने घर उजड़े हैं, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई है।

