Bihar politics: सीएम बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मीडियाकर्मियों से कहा कि बिहार में एनडीए का मुद्दा सिर्फ विकास है। अब बिहार की जनता जाति, धर्म व सम्प्रदाय से ऊपर उठ चुकी है। इकलौता मुद्दा विकास है।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 03 Apr 2022 08:54 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.