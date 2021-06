LJP में वर्चस्व की लड़ाई! चिराग पासवान ने पांचों सांसदों को पार्टी से निकाला

लोजपा संसदीय दल के नेता बने पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की अनुशंसा कर दी। इसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में पांचों सांसदों (पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर) को लोजपा से हटाने की अनुशंसा कर दी।

लोजपा नेता राजू तिवारी ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में पांचों सांसदों को पार्टी से हटाए जाने का फैसला लिया गया। इससे पहले चिराग ने अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर चाचा के नाम इस साल 29 मार्च को लिखी पांच पन्‍नों की एक भावुक चिट्ठी शेयर की। इसके साथ लिखे संक्षिप्‍त संदेश में वह अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर जमकर बरसे। चिराग ने लिखा-पार्टी मां समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।

A national executive meeting was held & decided to remove all the 5 MPs from the party: Raju Tiwari, LJP leader pic.twitter.com/Kyfre9zUT2