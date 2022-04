पटना में मैनहोल की सफाई के लिए महिलाओं का दस्ता तैयार, एक टीम में हैं 24 स्वक्षांगिनी; नगर निगम ने किया समझौता

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Mon, 25 Apr 2022 02:10 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.