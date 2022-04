बिहार: इस मामले में नंबर वन बना पूर्णिया, बैंकिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मिली अच्छी रैकिंग

पूर्णिया बिहार के आकांक्षी जिलों में 16 मानकों पर अव्वल आया है। एक साल की लगातार मेहनत के बाद देश में जिले को 107 से 27वां स्थान मिला है। अब दिल्ली से इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी।

