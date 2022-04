वित्तीय प्रबंधन बेहतर करने को सख्त होंगे प्रावधान, 6 साल बाद बजट मैनुअल में संशोधन की तैयारी; विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट

वित्तीय प्रबंधन बेहतर करने के लिए बिहार सरकार सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी में है। 6 साल बाद बजट मैनुअल में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

मुकेश बालयोगी,पटना Sneha Baluni Sun, 03 Apr 2022 01:33 PM

