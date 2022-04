बिहार में अब पुलिसवालों को देनी होगी पल-पल की अपडेट, रजिस्टर में दर्ज होगा काम का ब्योरा, यहां पढ़ें इसके बारे में सबकुछ

बिहार में पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए हैं। अब थाने से पेट्रोलिंग वाहन कब निकला, गश्त के दौरान कहां रुका, क्या किया इसकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होगी।

इस खबर को सुनें