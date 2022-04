हिंदी न्यूज़ बिहार बिहार: अब दूसरे राज्यों के कोच और ट्रेनिंग सेंटर पर निर्भर नहीं होंगे खिलाड़ी, खेलों का होगा अलग क्लस्टर; तैनात होंगे नोडल अफसर

बिहार के खिलाड़ियों को अब कोच और ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होगा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग क्लस्टर होंगे। इसके लिए नोडल अफसर को तैनात किया जाएगा।

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Thu, 14 Apr 2022 12:42 PM

