पटना में कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला, दौड़ा-दौड़ाकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा, जानें वजह

पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र में एक कोचिंग संचालक को लाठी-डंडों से बुरी तरह पिटा गया है। आरोपियों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। इस दौरान मोबाइल, सोने की चेन और पैसे भी छीन ली।

मुख्य संवाददाता,पटना Sneha Baluni Mon, 18 Apr 2022 09:14 AM

