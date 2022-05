पटना में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, निर्मित और अर्द्धनिर्मित हथियार बरामद; तीन आरोपी गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तीन लोगों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

