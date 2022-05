Bihar news: बेतिया में शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में दूल्हे के भाई समेत तीन की मौत, नहीं हुई दुल्हन की विदाई

थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि तीनों शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी तक मामले आवेदन नहीं मिला है। जानकारी मिली है कि परिजन आवेदन तैयार कर रहे हैं।

इस खबर को सुनें