बिहार: बिजली इंजीनियर करेंगे सोलर स्ट्रीट की निगरानी, हर पंचायत के एक वार्ड में लगाए जाएंगे 20 वाट की 10 एलईडी लाइट

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Tue, 22 Mar 2022 12:53 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.