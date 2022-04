बिहार: 33 किलोमीटर कम होगी पटना से राजगीर की दूरी, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वे; एक दर्जन से ज्यादा गांवों का होगा विकास

पटना से राजगीर की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने पदाधिकारियों को नूरसराय से राजगीर तक प्रस्तावित पथ को विकसित करने का आदेश दिया है।

