बिहार: आरपीएफ पर हमला कर शराब तस्करों को छुड़ाया, एएसआई पर स्क्रू ड्राइवर और पत्थरों से किया अटैक, गंभीर रूप से घायल

पटना के दीदारगंज स्टेशन पर आरपीएफ ने संदिग्ध शराब तस्करों को पकड़ा। वे उन्हें पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि 25-30 लोगों ने उनपर अटैक कर दिया। इसमें आरपीएफ का एक जवान गंभीर घायल हो गया।

