बिहार: स्कूल पेन न ले जाने पर टीचर ने दी ऐसी सजा, अस्पताल पहुंची मासूम: जानें पूरा मामला

बगहा में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल पेन लेकर नहीं पहुंची तो शिक्षक ने उसे डंडे से बुरी तरह पीट दिया। उके पूरे शरीर पर घाव के निशान दिख रहे हैं। छात्रा बहुत डरी हुई है।

इस खबर को सुनें