Bihar Weather update: कोसी-सीमांचल में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, मधेपुरा में दंपति समेत 3 की मौत, फसलों को भारी नुकसान

सुपौल जिले में गरज के साथ आंधी बारिश से मक्का, मूंग और आम-लीची को नुकसान हुआ है। तेज हवा और बारिश से बिजली आपूर्ति चरमरा गई। शहरी क्षेत्र में 8 तो ग्रामीण इलाके में 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।

