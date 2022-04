Bihar MLC results: नतीजों से बीजेपी नाखुश, कहा- RJD को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए थी

एनडीए में शामिल दलों में जेडीयू को 5, बीजेपी को 7 एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को एक सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं, राजद गठबंधन में शामिल राजद को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 09 Apr 2022 05:48 PM

