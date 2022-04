बिहार MLC चुनावः पूर्णिया व कटिहार में भाजपा की हैट्रिक, मुंगेर में राजद ने लगाया चौका

बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में पूर्णिया-अररिया-किशनगंज और कटिहार सीट से भाजपा प्रत्याशी जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहे। मुंगेर-लखीसराय-जमुई-शेखपुरा से चौथी बार राजद अपनी सीट बचाने में सफल रहे।

भागलपुर हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Thu, 07 Apr 2022 10:19 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.