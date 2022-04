Bihar MLC Election Result: पूर्णिया में बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने तीसरी बार दर्ज की जीत

पूर्णिया अररिया किशनगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में 6943, राजद को 1601 और कांग्रेस को 182 वोट मिले हैं। दिलीप जायसवाल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है।

लाइव हिंदुस्तान,पूर्णिया Swati Kumari Thu, 07 Apr 2022 01:02 PM

