हिंदी न्यूज़ बिहार Bihar MLC Election Result: सासाराम में रोहतास-कैमूर सीट पर बीजेपी के संतोष ने दर्ज की जीत, आरजेडी के कृष्णा सिंह को 684 मतों से हराया

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजें सामने आ रहे हैं गुरुवार को मतगणना शुरू हो गई है। सासाराम में रोहतास-कैमूर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में 3052 राजद को 2368 वो

लाइव हिंदुस्तान,सासाराम Swati Kumari Thu, 07 Apr 2022 02:51 PM

