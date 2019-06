मुजफ्फरपुर के SKMCH के पास मिले नर कंकालों पर बिहार के मंत्री ने कही ये बात

मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) के पास मिले नर कंकालों पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कभी-कभी शवों का कोई दावेदार नहीं होता है, इसलिए सरकार शवों को जलाने के लिए पोस्टमार्टम विभाग को 2,000 देती है, जो वे कई बार नहीं करते हैं। जांच ही इसके पीछे की सच्चाई बताएगी। मीडिया इसे अलग तरह से पेश कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, चमकी बुखार और उससे हुई बच्चों की मौत की वजह से सुर्खियों में आए बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। शनिवार को एसकेएमसीएच अस्पताल के पीछे मानव कंकाल के अवशेष मिले थे। बता दें कि इस अस्पताल में अब तक चमकी बुखार यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम की वजह से अब तक करीब 150 बच्चों की मौत हो चुकी है। मानव कंकाल के मिलते ही हड़कंप मच गया और तुरंत जांच टीम मौके पर पहुंची।

अस्पताल के पीछे मानव कंकाल के अवशेष मिलने पर एसके शाही ने शनिवार को कहा था कि पोस्टमॉर्टम विभाग प्राचार्य के अधीन है, लेकिन इसे मानवीय दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। मैं प्रधानाचार्य से बात करूंगा और उनसे एक जांच समिति गठित करने के लिए कहूंगा।

अस्पताल की जांच टीम ने उस स्थल का दौरा किया, जहां मानव कंकाल के अवशेष मिले। एसकेएमसीएच के डॉ विपिन कुमार ने कहा कि यहां मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। विस्तार जानकारी प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

Bihar Minister Ashok Chaudhary on skeletons found near SKMCH in Muzzaffarpur: Sometimes bodies have no claimants so Govt gives Rs2,000(to post mortem dept) to burn the bodies,which they don't do many times. Probe will reveal the truth behind this,media projecting it differently pic.twitter.com/gWm2pc1fNc