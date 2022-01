Bihar Weather: बिहार में और सर्द होंगी रातें, पछुआ हवा बढ़ाएगी ठिठुरन; अगले 48 घंटे तक साफ रहेगा मौसम

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Sat, 01 Jan 2022 07:12 AM

