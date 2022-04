शराबबंदी: डाक पार्सल लिखे कंटेनर के तहखाने से 75 लाख की शराब जब्त, उत्पाद विभाग की टीम ने धरमपुर में वाहन सहित चालक को पकड़ा

मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 75 लाख की शराब जब्त की है। जिस कंटेनर के तहखाने से शराब जब्त की गई है उसपर डाक पार्सल लिखा हुआ था। टीम ने मौके पर वाहन सहित चालक को पकड़ लिया।

