बिहार: आज से शुरू होगा निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम, 23 जून को होगा प्रकाशन

बिहार में 144 निकायों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में शुक्रवार से राज्य निर्वाचन आयोग वार्डवार मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पहले दिन मतदाता सूची बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

