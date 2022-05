सासारामः घर से गए थे बारात, लौटते वक्त पहुंच गए अस्पताल; ये है मामला

तेज रफ्तार बोलेरो संझौली थाना के इंगलिशपुर गांव में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में सवार पांच लोग घायल हो गए। एक घायल की स्थिति चिंताजनक है। उसे बेहतर इलाज के लिए फटना रेफर कर दिया गया है।

