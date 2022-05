गयाः ईद की खुशियां मातम में बदली, नमाज पढ़कर जा रहे शिक्षक की दर्दनाक मौत

गया-गोह मार्ग पर पाली गांव के समीप अनियंत्रित कार ने बाइक सवार एक शिक्षक हाफिज शमसुजोहा को ठोकर मार दी। शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए गया ले जाते रास्ते में मौत हो गई।

