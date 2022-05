बेतियाः पंचायत समिति सदस्य ने पूर्व मुखिया ठग लिए 15 लाख, भेजा गया जेल; जानें क्या है मामला

मुखिया से 15 लाख रुपए ठग लेने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिकटा थाना का है। आरोपी पंसस नवीन कुमार झा फरार चल रहा था। नवीन झा भाकपा माले का नेता है।

