रिश्ते का कत्लः पिता को मरवा कर बेटे ने सौतेली मां को फंसाया, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

कलियुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या की सुपारी दे दी। मां तो बच गई पर पिता बेटे के भेजे गुंडों के हाथो मारा गया। पुलिस ने कांड का खुलासा करते हुए हत्यारे बेटे और एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है।

इस खबर को सुनें