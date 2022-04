बिहार: लूट का कोढ़ा मॉडल बना सिरदर्द, भागलपुर को छोड़ सभी जिलों में मचाया आतंक; पुलिस को समझाया जा रहा इनका तरीका

पूरे बिहार में छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले कोढ़ा गिरोह पर पुलिस ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके तहत पुलिस को उनकी कार्यशैली से अवगत कराया जा रहा है। दूसरे जिलों में भी फैला जाल।

अमित कुमार चौधरी,भागलपुर Sneha Baluni Thu, 14 Apr 2022 09:14 AM

