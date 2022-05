मुजफ्फरपुरः एक चिंगारी से भड़की आग में 35 लाख के फर्निचर और मिठाई स्वाहा, देखें वीडियो

लगभग 35 लाख के फर्नीचर और मिठाइयां जलकर राख हो गए। एक छोटी सी चिंगारी से भड़की हुई आग ने चार दुकानों को स्वाहा कर दिया। देर रात के अंधेरे में हुई अगलगी की वजह से कुछ भी नहीं बचाया जा सका।

इस खबर को सुनें