लखीसरायः एक साथ उठी पिता-पुत्री की अर्थी तो छलक उठीं सबकी आंखें

सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के अलीनगर में एनएच 80 पर यूनियन बैंक शाखा के पास एक एक हाईवा ट्रक ने दोनों को धक्का मार दिया। पिता अनिल साव-49, की मौत रविवार की देर शाम में और पुत्री क्रांति-21, की आज मौत हुई

इस खबर को सुनें